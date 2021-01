Céline Dion : son tendre hommage à son fils pour son anniversaire

Céline Dion vient de rendre un bel hommage à son fils sur son compte Instagram. Il y a quelques jours, la chanteuse faisait part de sa tristesse après la mort d'un de ses proches. En effet, elle a appris avec beaucoup d'émotion la mort de Larry King, elle avait décidé de lui rendre un ultime hommage sur son compte Instagram : "Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Larry King. Il était un vrai gentleman et il nous faisait toujours sentir comme si nous parlions avec un ami de toujours. Il n’y aura jamais personne comme lui et il manquera à beaucoup. Mes plus sincères condoléances à sa famille et ses amis".

"tu as changé nos vies pour toujours"

Mais ce lundi, c'est un post un peu plus gai que dévoile Céline Dion. La chanteuse rend hommage à son garçon René-Charles qui fête aujourd'hui ses vingt ans. "René-Charles, mon fils. Il y a vingt ans, j’ai entendu le mot maman pour la toute première fois… mon rêve s’est alors réalisé et tu as changé nos vies pour toujours! Il est difficile de croire que deux décennies se sont déjà écoulées. On voit le ciel dans tes yeux et ce même bleu est la couleur de notre amour. Va de l’avant, profite de la vie et rappelle-toi de ne jamais douter de toi, parce que moi, je crois en toi. Souviens-toi aussi que ton père veille toujours sur toi et te guide. Nous t’aimons tellement… Bonne fête, RC ! - Maman, Nelson et Eddy xx…"

Par J.F.