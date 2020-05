Céline Dion : Son touchant hommage à sa maman pour la fête des mères

Le 17 janvier dernier, Céline Dion annonçait avec tristesse la mort de sa mère Thérèse Tanguay Dion à l’âge de 92 ans. Très touchée par cette perte, la chanteuse avait pourtant tenu à monter sur scène à Miami quelques heures seulement après la nouvelle. Et ce dimanche 10 mai, Céline Dion a tenu à rendre un nouvel hommage public à sa mère à l’occasion de la fête des mères. Sur son compte Instagram, la star a dévoilé une rare photo de sa famille réunie sur laquelle apparait sa mère mais également son père décédé en 2003 : "Chère maman, Premièrement, bonne Fête des mères ! On pense à toi tous les jours et tu nous manques bien sûr…J’aimerais te demander de continuer à veiller sur nous et à nous protéger. J’ai pensé aussi que peut-être tu pourrais demander à Mère Nature si elle ne pourrait pas trouver une solution à cette crise mondiale, et surtout aider le grand nombre de personnes qui sont maintenant dans le besoin".

Céline Dion partage une prière

En ce jour spécial, Céline Dion a également tenu à partager une prière pour tous ceux qui ont été touchés par le coronavirus, alors que l’épidémie poursuit sa route aux Etats-Unis : "En ce jour spécial, j'offre mes prières et mes pensées à toutes les mères du monde... que vous et vos proches soyez en sécurité et en bonne santé pendant ces moments les plus difficiles. On t’aime maman, avec tout notre amour… Voilà !". Pour cette première fête des mères sans sa propre maman, Céline Dion doit la passer en confinement avec ses trois enfants, René-Charles et ses jumeaux Nelson et Eddy, après avoir été contrainte de reporter les dates de sa tournée "Courage World Tour" à cause du coronavirus.

Par Alexia Felix