Céline Dion : son touchant message pour l'anniversaire de son fils René-Charles

Son fils aîné a bien grandi. Ce samedi 25 janvier, Céline Dion a fêté les 19 ans de René-Charles. Si la chanteuse québécoise vit une période douloureuse avec le décès de sa mère Thérèse Tanguay Dion à l’âge de 92 ans et les quatre ans de la disparition de son mari René Angelil, elle garde le sourire. Pour se réconforter, Céline Dion peut compter sur le soutien de ses nombreux fans et de ses trois fils, René-Charles et les jumeaux Eddy et Nelson. À l'occasion de l'anniversaire de son aîné, la chanteuse lui a adressé toute sa fierté dans un touchant message sur Instagram.

Céline Dion comblée par son fils

"Mon cher René-Charles, Je suis tellement fière de la façon dont tu te comportes et que tu évolues dans la vie. Tu es un vrai gentleman, et je veux que tu saches que ton père veille toujours sur toi et te protège… tout comme moi", a-t-elle écrit avec une pensée pour René Angélil. Comblée par son fils, elle a poursuivi : "Continue d’être le meilleur de toi-même. Sois fort, passionné et judicieux dans la poursuite de tes rêves. Tout est possible… "Sky is the limit !" Et surtout, sois heureux… ton bonheur fait mon bonheur. Je t’aime tellement, mon grand homme ! Maman xx…". La chanteuse a partagé deux photos de son fils, une lorsqu'il était bébé, et une autre aujourd'hui avec elle, affichant leur complicité. Un soutien important pour Céline Dion qui en a besoin.

Par Marie Merlet