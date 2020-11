Céline Dion victime de harcèlement, ses terribles révélations

Ces dernières années, de plus en plus de femmes ont décidé de sortir du silence pour témoigner contre le harcèlement sexuel physique et verbal. Et alors que Lara Fabian a pris la parole il y a quelques semaines à ce sujet, c’est à présent au tour de Céline Dion de sortir du silence. La chanteuse de 52 ans s’est exprimée dans une vidéo partagée par L’Oréal Paris concernant le harcèlement dans un projet intitulé Stand Up. Et Céline Dion n’a pas hésité à faire des terribles révélations sur des comportements déplacés de a part d’hommes au cours de sa longue carrière : "Ça m'est arrivé en coulisse, je rencontrais des gens... Un homme un peu trop démonstratif a posé sa main dans le bas de mon dos. Je n'ai pas réagi sur le moment, mais c'était très perturbant".

"Des compliments un peu déplacés"

Malheureusement pour Céline Dion, elle a dû faire face à plusieurs sortes d’harcèlement : "Parfois aussi, des compliments un peu déplacés. Des remarques sur mon corps, qui ressemblent plus à des avances, qui me mettent très mal à l'aise. Tous ensemble, réagissons ! Parce que vous le valons bien". Sur son compte Twitter, Céline Dion a ajouté : "À l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, je me joins à @lorealparis pour lutter contre le harcèlement de rue". De son côté, L’Oréal Paris a donné quelques précisions sur son initiative : "Comme @celinedion, rejoignez le mouvement Stand Up contre le harcèlement de rue. Parce que nous avons toutes et tous un rôle à jouer, formez-vous en 15 minutes sur http://standup-france.com".

Comme @celinedion, rejoignez le mouvement Stand Up contre le harcèlement de rue. Parce que nous avons toutes et tous un rôle à jouer, formez-vous en 15 minutes sur https://t.co/tUYMEOYW5l #westandup#25novembre @Fondationfemmes @iHollaback pic.twitter.com/jB5Y90EbU3 — L'Oréal Paris France (@lorealparisfr) November 25, 2020

Par Alexia Felix