Chantal Goya : ce jour où elle a sauvé son père de la mort (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle aussi bien de sa vie professionnelle que personnelle. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie25 s'est entretenue avec Clara Morgane sur l'importance qu'elle porte à la protection de sa vie privée. Plus récemment, Danièle Evenou lui a raconté le jour où son défunt mari a sorti sa culotte devant François Mitterrand, l'ancien président de la République.

Francis Lalanne a aussi été l'un de ses invités. Pendant cet échange, le chanteur a évoqué différents sujets, notamment son soutien aux Gilets jaunes. "Mon coeur s'est enflammé pour la cause des Gilets jaunes (...) Je suis un Gilet jaune, un parmi des millions. Je l'ai été, je le serai et je le resterai quoiqu'on ait pu dire d'eux (...) Je les ai toujours défendus et je l'ai fait non pas en montant un mouvement, parce que je n'ai pas monté un mouvement, j'ai monté une liste", disait-il.

"Ils allaient le tuer"

Une nouvelle semaine a démarré pour Evelyne Thomas aux commandes de sa nouvelle émission. Après Pierre Billon, l'animatrice reçoit ce mardi 3 novembre Chantal Goya. Cette dernière est revenue sur son enfance qu'elle a passée au Vietnam, se remémorant les souvenirs qu'elle a de cette époque où l'Indochine a réclamé son indépendance en 1946. "Les Vietnamiens qui étaient là nous avaient dit : 'Il faut cacher Chantal parce qu'elle va voir tout ce qui se passe, elle est très curieuse'. Elle m'avait dit : 'On va te cacher, Alain aussi (NDRL, son frère)'. Il était plus petit, il avait 6 mois, c'était plus facile, moi j'avais à peine trois ans. J'ai ouvert la porte de la maison, il y avait l'armée qui était là. J'ai commencé par leur demander de m'attacher mon lacet de chaussure", raconte-t-elle dans un extrait inédit.

Si ce souvenir l'a autant marqué, c'est parce que du haut de ses trois ans, Chantal Goya a sauvé son père de la mort. "Ils ont amené mon père qui était attaché et là, ils avaient demandé à ma mère de lui dire au revoir parce qu'ils allaient le tuer. Je suis arrivée et j'ai dit : 'Vous ne tuerez jamais papa. Il est là, on ne tue pas papa'. Ils l'ont détaché et ils l'ont laissé", a raconté Chantal Goya avec émotion.

