Chantal Goya : cette phrase touchante que son mari lui a dite lors de leur rencontre (Exclu vidéo)

Chantal Goya n'est plus à présenter. À 78 ans, la chanteuse a connu un grand succès dans sa carrière. C'est pourquoi Non Stop People lui a consacré une édition spéciale diffusée mardi 29 décembre sur notre chaîne. Un entretien pendant lequel la star est revenue sur différents sujets, notamment son rapport aux médias qui n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. "Sur le moment, je m'en fiche. J'ai un bon caractère et je ne me vexe pas (...) À Noël on disait : 'La dinde de Noël'. J'étais contente, il faut toujours une dinde à Noël. À Pâques, c'était la cloche de Pâques. J'en ai eu plein comme ça, mais ça ne me vexait pas, ça me faisait rire", a-t-elle dit.

Elle a profité de ce sujet pour revenir sur les rumeurs qui ont laissé entendre qu'elle était dans la rue. "Je peux vous dire que je m'en fous. Je n'ai pas dû me séparer de mon appartement. Mon bail est fini, il y a la Covid-19, je m'en vais habiter un peu chez ma fille Clarisse parce qu'elle est contente de me voir, mais je ne suis pas dans la rue. Attendez, il faut un peu de respect pour ces gens qui sont malheureusement dans ces gros problèmes. Mais je pense que ces gens-là n'ont aucun respect et finalement, ils vendent du papier. Non, non, je vais bien, je ne suis pas dans la rue du tout !" a-t-elle assuré.

"C'est par mon frère qu'il m'a rencontrée"

Dans cette même interview, Chantal Goya a raconté sa rencontre avec Jean-Jacques Debout, son mari depuis 1996 avec lequel elle a eu deux enfants, Jean-Paul et Clarisse. "J'étais à un mariage. Tout le monde était bien habillé. Moi j'avais une petite robe d'été et puis je ne connaissais personne. Je me disais : 'Qu'est-ce que je fais là ?' Les heures passent (...) et là, Jean-Jacques Debout, Eddy Barclay, Sacha Distel arrivent (...) Et ma copine me dit : 'Oh la la, c'est Jean-Jacques Debout', mais je ne le connaissais pas", a-t-elle commencé.

Il lui a alors dit une phrase qui l'a marquée et dont elle se souvient toujours aujourd'hui. "Il s'est mis au piano (...) Il est arrivé vers moi, il a traversé tout le salon, il s'est assis à côté de moi puis il m'a dit : 'J'ai l'impression de toujours vous connaître. On se mariera. Vous aurez deux enfants. À 30 ans, vous serez célèbre et vous chanterez à l'Opéra'. Je lui ai dit : 'Vous êtes un drôle de dragueur (...) Si vous pouvez me ramener chez moi on parlera de tout ça' (...) Il me demande mon téléphone. Je n'ai pas donné le bon parce que je me suis trompé et c'est par mon frère qu'il m'a rencontrée. On s'est revus aux Champs-Elysées", a-t-elle poursuivi.

Par Non Stop People TV