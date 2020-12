Chantal Goya à la rue ? Elle revient sur la rumeur et rassure ses fans (Exclu vidéo)

Pour cette fin d'année 2020, Non Stop People voit les choses en grand. En effet, le 29 décembre prochain sera diffusée une édition spéciale consacrée à Chantal Goya, la célèbre interprète des titres "Bécassine", "Pandi-Panda", "Un lapin" ou encore "Bouba le petit ourson". Sur le plateau de l'émission, la chanteuse de 78 ans a accepté de revenir sur sa très longue carrière.

Ce jeudi 17 décembre, nous vous dévoilons en exclusivité un premier extrait dans lequel Chantal Goya parle de son rapport à la presse. Les médias n'ont pas toujours été tendres avec elle. Comment l'a-t-elle vécue ? "Sur le moment, je m'en fiche. J'ai un bon caractère et je ne me vexe pas (...) À Noël on disait : 'La dinde de Noël'. J'étais contente, il faut toujours une dinde à Noël. À Pâques, c'était la cloche de Pâques. J'en ai eu plein comme ça, mais ça ne me vexait pas, ça me faisait rire", réagit-elle.

"J'ai ce bon caractère qui me sauve"

Dans ce même extrait, Chantal Goya livre une anecdote sur ce jour où le journaliste Jean-Michel Gravier lui a fait une remarque sur sa carrière. "Il ne comprenait pas comment je suis passée de Godard (NDRL, le cinéaste Jean-Luc Godard) à Bécassine. C'était un gros mot pour lui. Je lui dis : 'C'est comme ça'. Je suis ouverte à plein de portes. Peut-être que j'énervais les gens (...) Mais j'ai ce bon caractère qui me sauve (...) Ça ne me touche pas du tout (...) Mais tous ceux qui ont écrit des choses parfois difficiles, mais constructives, je les ai bénis", raconte-t-elle.

Elle revient ensuite sur les récentes rumeurs qui ont laissé entendre qu'elle était sans domicile fixe. "Là dernièrement, ils ont raconté que je suis dans la rue. Je peux vous dire que je m'en fous. Je n'ai pas dû me séparer de mon appartement. Mon bail est fini, il y a la Covid-19, je m'en vais habiter un peu chez ma fille Clarisse parce qu'elle est contente de me voir, mais je ne suis pas dans la rue. Attendez, il faut un peu de respect pour ces gens qui sont malheureusement dans ces gros problèmes. Mais je pense que ces gens-là n'ont aucun respect et finalement, ils vendent du papier. Non, non, je vais bien, je ne suis pas dans la rue du tout !" assure-t-elle.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'édition spéciale" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV