Chantal Goya sans-domicile à cause du coronavirus, elle s’installe chez sa fille

Le coronavirus fait de plus en plus de victimes en France. À tel point que le gouvernement a dû imposer un deuxième confinement depuis le 30 octobre 2020 pour protéger la population du virus venu de Chine. Une mesure qui déplaît fortement, notamment aux commerçants de produits non-essentiels qui ont dû fermer boutique pour la deuxième fois de l’année. Les restaurateurs sont également impactés. C’est la raison pour laquelle Philippe Etchebest, qui se pose en porte-parole des propriétaires de restaurants depuis des mois, est monté au créneau plus d’une fois, s’attaquant même à Emmanuel Macron et son gouvernement. Si la période est compliquée pour beaucoup de Français, elle l’est aussi pour la chanteuse Chantal Goya.

Chantal Goya et son mari hébergés chez leur fille

Dans les pages de "France Dimanche", on apprend que l’interprète de "Pandi Panda" a dû quitter son domicile parisien à la suite d’une importante augmentation de son loyer. Une somme astronomique que Chantal Goya ne pouvait pas payer. Avec son mari Jean-Jacques Debout, la chanteuse a donc quitté son appartement situé près de Pigalle, pensant trouver un autre logement moins cher rapidement. "On devait avoir un autre appartement dans le VIe, mais ça ne s'est finalement pas fait", explique la chanteuse de 78 ans. En attendant de se reloger, Chantal Goya a pu compter sur le soutien de sa fille Clarisse qui a accueilli le couple chez elle, à Versailles. D’après France Dimanche, Chantal Goya serait tombée sous le charme de Versailles et chercherait à s’y installer.

