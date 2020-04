Charlélie Couture atteint du coronavirus, il raconte son calvaire

Après la Chine, le coronavirus a touché l'Europe, en commençant par l'Italie qui compte à ce jour plus de 13 000 décès. Si l'Espagne paie lui aussi un lourd tribut avec plus de 9 000 morts, le bilan en France progresse chaque jour. Pour lutter contre la propagation du virus, des mesures inédites ont été mises en place par le gouvernement. Si les écoles, musées, cafés et restaurants sont fermés depuis début mars, les Français doivent rester chez eux pour lutter contre la propagation du virus. Un confinement contraignant, mais nécessaire, que plusieurs autres pays ont aussi mis en place.

Ainsi, depuis le 17 mars, le quotidien des Français est totalement chamboulé, et le coronavirus est toujours installé. D'ailleurs, plusieurs personnalités l'ont contracté. Alors que le prince Albert est guéri, le footballeur Blaise Matuidi a vu sa quarantaine prolongée de 15 jours. Testée positif au coronavirus, il n'a pas quitté son domicile à Turin depuis le 11 mars dernier.

"Défoncé de fatigue"

Certaines personnalités ont fait le choix de raconter leur combat contre le Covid-19. C'est le cas du chanteur Charlélie Couture, qui, dans un long texte posté sur sa page Facebook mercredi 1er avril, a annoncé à ses fans qu'il a été atteint par la maladie. Et autant dire que le virus lui a donné du fil à retordre. "Petit retour sur huit jours/nuit terribles (...) Des jours sans fin, au fond du trou. Incapable de rien. Même plus rester assis. Même plus me lever. Des jours au trente-sixième dessous", a-t-il commencé avant de décrire les symptômes qu'il a eus. "La bouche sèche (...) Je n'ai plus faim, plus envie de rien (...) Je m'essouffle. Kaput. HS (...) Enfiévré du matin au soir et plus encore la nuit (...) Maux de tête, spasmes et tremblotements, le corps en vrac (...) le teint blafard (...) J'erre comme un zombie (...) Complétement stoned. Défoncé de fatigue. K.O. intégral".

Dans son témoignage, Charlélie Couture a confié que cela fait des années qu'il n'a pas vécu "une épreuve si difficile". "Dire que je me croyais assez solide, assez en forme pour lui rire au nez. Ce virus est sournois (...) La maladie m'a chopé en traître. Coup de bambou derrière la nuque, il m'a mis la tête à l'envers comme une chauve-souris. Plusieurs nuits de suite, j'ai déliré et vu la mort en face, disons non, de trois-quarts. J'étais vieux, un arbre mort", continue-t-il. Il précise que c'est le confinement qui l'a sauvé. "Je ne sais pas comment j'aurais pu gérer les contraintes de mon planning, si la vie avait continué ?" Aujourd'hui, le chanteur commence à se sentir mieux, comme il l'a révélé. "Mardi, j'ai recommencé à me lever, un peu. 'Nous sommes dans les normes, tout va bien' a dit le médecin resté zen. 'Il vous faut juste faire preuve de patience'".

Par Non Stop People TV