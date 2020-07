CharlElie Couture guéri du coronavirus : il s’en prend aux tests de dépistage

CharlElie Couture a souffert du coronavirus. Le 26 mars dernier, il révélait sur Facebook avoir été testé positif au Covid-19 et racontait son calvaire. "J’ai l’impression d’écrire une chronique de science-fiction, pourtant non, c’est la réalité. Je croise les doigts comme un marin chaque fois que la nuit vient, et pourtant, comme un skipper, je me dis que c’est juste un cap à passer, un cap de bonne espérance", écrivait-il. L’artiste a vécu des jours et des nuits extrêmement compliqués - "des jours au trente-sixième dessous" - avant de s’en sortir. Une épreuve qui l’a profondément marqué. "J’étais tout à fait déstabilisé au début. J’avais perdu mon essence de vie, mon énergie, mon envie de faire, de partager, de créer, d’être ce que je suis", témoignait le chanteur sur BFMTV en avril dernier. Ce 22 juillet, CharlElie Couture s’est de nouveau exprimé sur Facebook pour évoquer la crise sanitaire. Le chanteur a poussé un coup de gueule sur les tests de Covid-19. Alors que l’artiste devait se rendre à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale, il s’est vu demander un résultat de test Covid-19. "Mais les protocoles changent tout le temps. Si dans un premier temps, il fallait un délai de 76 heures entre le test et l’opération, trois semaines après cette durée avait été inopinément réduite à 48h. Convoqué un lundi pour une intervention le lendemain, je ne pouvais pas faire le test en amont à cause du week-end", écrit-il.

Le chanteur devait se rendre à l’hôpital

"On m’a donc une nouvelle fois introduit le grand coton-tige jusqu’au sinus et j’ai occupé un lit à attendre le résultat qui est arrivé négatif comme prévu le lendemain. Perte de temps, dépense de budget sous prétexte de précautions, c’est ainsi que le monde ira à sa perte", ajoute-t-il sévèrement. Un coup de gueule qui a mené CharlElie Couture à se poser des questions sur les conséquences de la crise sanitaire mondiale. "De même que les mesures de sécurité ne cesseront jamais plus dans les aéroports, de même on peut craindre que la situation de crise sanitaire supposée temporaire va s’éterniser, enfoncée dans les sables mouvants de protocoles manquant autant d’empathie que d’humanité", écrit-il avec amertume.

