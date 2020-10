Charles Aznavour mort : sa femme Ulla ne parvient pas à faire son deuil

Il y a deux ans pratiquement jour pour jour, Charles Aznavour s’est éteint des suites d’un œdème pulmonaire aigu responsable d'une défaillance cardio-respiratoire. Âgé de 94 ans, le célèbre chanteur d’origine arménienne laisse derrière lui une famille effondrée. Lors d’un entretien accordé à "France Dimanche", son fils Mischa se confie sur cette perte tragique. "Chaque jour qui passe, mon père est dans toutes mes pensées et dans mon coeur, donc je ne me rends pas encore bien compte de son absence. De plus, j'ai été très occupé à travailler sur la sortie du documentaire 'Le Regard de Charles', entre ça et la Fondation Aznavour, au final, on a l'impression qu'il est toujours présent au quotidien parmi nous", admet l’acteur de 49 ans.

"C’est très dur pour elle"

Mischa Aznavour confie également que son père avait "très peur" de la mort. "Quand on grandit dans une communauté qui a vécu un génocide, telle que la communauté juive ou arménienne, on ne peut pas être serein face à la mort. Avec tout ce que l'on nous raconte, on est forcément tous un peu névrosés ! Mon père disait toujours : 'Je ne veux pas mourir sur scène comme Molière, mais en activité.' Et c'est ce qu'il s'est passé. Il était encore en représentation deux semaines avant sa disparition !", se souvient-il. Interrogé sur sa mère, Ulla Thorsell, Mischa Aznavour explique qu’elle ne parvient pas à surmonter cette épreuve douloureuse. Dernière épouse de Charles Aznavour, Ulla Thorsell s’est mariée au chanteur en 1967. Ensemble, ils ont eu trois enfants : Katia, Mischa et Nicolas. "Après cinquante-quatre ans de vie commune avec mon père, c'est très dur pour elle. Il lui manque énormément", confie Mischa Aznavour avant de poursuivre : "Mais c'est une femme forte, et avec mon frère Nicolas et ma soeur Katia, on l'entoure beaucoup. Comme elle vit à Genève, je passe tous les jours une heure ou deux avec elle".

Par Matilde A.