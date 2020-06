Charles Dumont en couple : il présente sa compagne Florence (exclu vidéo)

Figure de la chanson française, Charles Dumont s’est illustré dans les années 60 comme compositeur des plus grands artistes de l’époque : Dalida, Luis Mariano ou encore Tino Rossi. Mais ce sont vraiment ses collaborations avec Edith Piaf qui le propulsent sur le devant de la scène. Pour La Môme Piaf, il écrit avec elle "Non je ne regrette rien", "Mon Dieu" ou encore "Les Amants". À 91 ans aujourd’hui, l’auteur-compositeur-interprète continue de se produire à de rares occasions. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, l’artiste a présenté sa compagne depuis "une douzaine d’années", Florence. Celle-ci raconte les circonstances de leur rencontre. "J’étais fan de Charles quand j’étais très jeune entre 15 et 20 ans. Après, j’ai fait ma vie et je l’ai retrouvé à la fin d’un concert 30 ans après. J’avais laissé un petit mot sur sa voiture. C’était en Normandie. Il y avait une belle Jaguar et je me suis dit que ça ne pouvait qu’appartenir à Charles Dumont. J’ai laissé un petit mot sur le pare-brise, en tout bien tout honneur. ‘Si vous êtes libre ce soir, je vous invite à boire un verre’. Et une heure après, Charles Dumont m’appelait", indique-t-elle.

Une rencontre due au hasard

"On a fait connaissance et puis après, je l’ai aidé pendant trois ans sur des projets qu’il avait et puis après on ne s’est plus quitté. Je l’ai retrouvé par hasard 30 ans après et le hasard a bien fait les choses", ajoute la compagne de Charles Dumont sur Non Stop People. Interrogé sur ce que les gens aimeraient retenir de lui à sa mort, l’artiste répond : "L’essentiel c’est que les gens que j’aime sachent que j’ai bien vécu. (…) Que mes enfants, mes petits-enfants, ceux qui se souviendront de moi disent ‘quelle chance il a eu, il a fait ça, il a été là, quelle belle vie il a mené’."

Par Non Stop People TV