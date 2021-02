Charlotte Gainsbourg : la maison de son père pourrait ouvrir prochainement

Charlotte Gainsbourg arrive enfin au bout de son projet. La maison de son père Serge Gainsbourg au 5 bis rue de Verneuil à Paris, va bientôt devenir un musée. Selon Paris Match, la maison pourrait accueillir des visiteurs à partir d'octobre 2021. Une ouverture qui marquerait les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg. Avec la crise sanitaire, le projet du musée qui devait ouvrir en mars 2021, a pris du retard avec les rénovations. La chanteuse de retour en France après avoir vécu pendant cinq ans à New-York, a repris en main ce projet qu'elle avait depuis presque vingt ans, en montant une "société d’exploitation de l’annexe de l’hôtel particulier de Serge Gainsbourg". Avec un permis de construire obtenu en décembre dernier, Charlotte Gainsbourg a pu entamer les travaux.

Des travaux compliqués

Pour transformer les locaux en musée et aménager le rez-de-chaussée de la maison, un agrandissement du sous-sol a été prévu ainsi que l’installation d'un ascenseur. En face de l'adresse, l'actrice a acquis un ancien garage pour y construire "une salle d'accueil et une billetterie pour le public". Les visiteurs pourront découvrir l'antre dans lequel vivait Serge Gainsbourg, notamment le grand salon, dont la décoration a été préservée depuis le décès de l'artiste, mais le premier étage avec les chambres ne seront pas accessibles. "Rien n'a changé depuis le jour de sa mort. Les objets sont intacts, on dirait qu'il vient juste d'aller se coucher", avait confié Jane Birkin, ancienne compagne de Serge Gainsbourg au média Jack.

Par Marie Merlet