Charlotte Gainsbourg : Sa mère Jane Birkin revient sur leur relation particulière

Discrète et pudique concernant sa vie privée, la chanteuse Jane Birkin se dévoile très rarement. Pourtant, sa fille Charlotte Gainsbourg a décidé de lui rendre hommage en tournant un documentaire dédié à sa mère. Face à cette attention et alors que son nouvel album "Oh pardon tu dormais" va sortir ce vendredi 11 décembre, Jane Birkin s’est confiée au magazine Ciné Télé Revue. L’occasion pour la star française de revenir sur cette expérience particulière avec sa fille : "Elle a commencé à tourner il y a trois ans, lorsque j’étais au Japon. Ça m’a permis de passer du temps avec elle. Je suis heureuse de cette expérience, car elle a dévoilé des choses que je ne savais pas, que peut-être par pudeur elle n’a jamais osé dire. Ce documentaire est autant une révélation pour moi à propos d’elle que le contraire".

"Elle se demande si elle a été aimée pareil"

Au cours de cet entretien, Jane Birkin révèle qu’elle n’a pas entretenu la même relation avec Charlotte Gainsbourg et ses autres filles, Lou Doillon et Kate Berry, décédée en décembre 2013 : "Elle se demande si elle a été aimée pareil, on a eu moins de temps en tête à tête. Peut-être que ce film documentaire est, en réalité, une formidable excuse pour être juste entre nous, à deux. Je n'ai pas envie que ça s'arrête". De son coté, Charlotte Gainsbourg avait expliqué sur le plateau de C à Vous en octobre dernier son envie de réaliser ce documentaire sur sa mère : "C’est tout ce que je souhaitais, c’était de pouvoir prendre le temps avec elle, d’avoir une excuse, même si elle me donne tout quand je veux, d’avoir une excuse professionnelle pour la regarder, pour profiter d’elle".

