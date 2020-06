Charlotte Gainsbourg a-t-elle définitivement quitté New York ? Ces photos qui en disent long

Ces derniers temps, il ne fait pas bon vivre aux Etats-Unis. L'air y est irrespirable. La crise du coronavirus a frappé de plein fouet l'Amérique, faisant près de 110 708 morts pour quasiment 2 millions de personnes infectées. Certains Etats ont pris la menace très au sérieux et ont confiné leurs habitants. C'est le cas de la ville de New York. Puis le lundi 25 main, un fait divers à mis les USA a feu et à sang. George Floyd, un afro-américain de 46 ans était tué par un policier lors de son arrestation. Depuis, de nombreuses manifestations en mémoire du défunt et contre le racisme se produisent tous les jours dans de nombreuses villes du pays. New York en fait bien évidemment parti.

"Adieu New-York"

Est-ce ces deux événements conjoints qui ont poussé Charlotte Gainsbourg à prendre l'avion et quitter la ville ? Nous ne le savons pas. La comédienne et chanteuse, comme à son habitude sur Instagram reste évasive et rêveuse. Ses photos toujours très poétiques laissent place à de multiples intrerprétations. Mais dans sa story publiée vendredi 5 juin, on y voit des vues de New York, des manifestants et aussi un message "Adieu New York". Les deux dernières photos : une vue de Mahattan prise de l'arrière d'un taxi et une photo prise depuis le hublot d'un avion.

Il est sûr et certain que la comédienne a quitté la ville. Pour un retour définitif en France ? Qui sait... A 48 ans, la comédienne était installée dans la Grosse Pomme depuis 2014 et la mort de sa soeur. La compagne d'Yvan Attal a donné une interview dans le magazine Madame Figaro paru ce vendredi dans lequel elle déclare : "J'avais un grand attachement à cette ville parce que ça fait six ans que j'y vis, mais de la voir dans cet état-là... C'est tellement triste tous ces endroits fermés, tous ces gens au chômage... [...] C'est là aussi où je prends conscience qu'une partie des États-Unis, un pays que pourtant j'aime, est dans une culture différente. Quand il y a un problème grave, comme c'est le cas, on réalise qu'on veut rentrer à la maison", indique-t-elle.

Par Mélanie C.