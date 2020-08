Chimène Badi : amincie et bronzée, la chanteuse se dévoile sur Instagram

Depuis quelques semaines, Chimène Badi enflamme la toile avec de jolies photos souvenirs de vacances. Les internautes sont surtout très surpris de découvrir que la célèbre chanteuse de 37 ans a perdu beaucoup de poids. Tout a commencé avec un cliché publié sur Instagram le 26 juillet dernier. Sur la photo en question, l'interprète du tube "Entre nous" apparaît moulée dans un jean et t-shirt blanc, bronzée et très amaigrie.



Une perte de poids si fulgurante que certains de ses abonnés ont d'ailleurs eu bien du mal à la reconnaître : "Ce n’est pas Chimène, ce n’est pas possible", "On va finir par ne plus vous reconnaître", "On ne vous reconnaît pas, c’est dommage", pouvait-on lire en réaction à la photo. Un brin agacée d'être à nouveau interpellée sur son poids, la chanteuse était d'ailleurs sortie du silence quelques jours après cette publication qui a fait grand bruit.

Une nouvelle photo qui séduit

Aujourd'hui, Chimène Badi enflamme à nouveau la toile grâce à un cliché publié le 14 août dernier. En vacances dans le sud de la France, la jolie brune a en effet pris la pose au milieu d'un champ de tournesol. Elle apparaît cette fois vêtue d'un short, d'un débardeur et de sandales ouvertes. Une tenue d'été qui laisse entrevoir sa nouvelle silhouette amincie et son bronzage parfait et qui a encore une fois laissé ses fans sans voix.

Rayonnante et visiblement heureuse, Chimène Badi va pouvoir se concentrer sur la promotion de son dernier disque. La chanteuse partage d'ailleurs son temps entre Paris pour sa carrière professionnelle et le Sud, où elle vit depuis quelques années maintenant. Une vie à 100 à l'heure qu'elle mène aux côtés de Julien, son chéri de longue date qui est professeur dans un institut privé. Ce dernier a d'ailleurs son mot à dire sur l'oeuvre de sa compagne : "Je crois que mon amoureux préfère plutôt 'Je pars'. C'est une chanson écrite et pensée un peu plus pour les couples qui partent et qui reviennent, qui n'ont pas toujours le temps de passer beaucoup de temps ensemble. Moi, par rapport à mon métier, je ne suis pas souvent à la maison. Mais il n'empêche que je pense beaucoup à mon fiancé", avait-elle confié sur France 2 en juin dernier.

Par E.S.