Chimène Badi amincie : sa réaction aux nombreux commentaires

Cela faisait plusieurs années que Chimène Badi s'était légèrement retirée du paysage médiatique. L'une de ses dernières apparitions datait de son passage dans Destination Eurovision en 2019. À cette époque elle s'était déjà confiée à Gala sur son poids, sujet trop récurant selon elle. "Je suis ronde ? Et alors ? Maintenant, je me regarde dans la glace, je me dis que je suis moelleuse comme un ourson en peluche. Ça n'enlève rien à la personne que je suis, ni à la chanteuse". Quelques années auparavant en 2016, elle expliquait à Télé Star : "C'est trop frustrant d'accorder des interviews et de ne voir sortir que des choses futiles. C'est agaçant que l'on me parle toujours de ma perte de poids... Ça revient sans arrêt".

Mais face à sa nouvelle silhouette, les internautes ont eu du mal à ne pas commenter les différents clichés. Les fans de la chanteuse de 37 ans n'ont pas tari d'éloges envers elle.

"Laisse les dire"

"Magnifique", "Quelle beauté", "Méconnaissable", "C’est vous ? Vous êtes superbe!", "Vous êtes magnifique. Quel est le secret de votre nouvelle ligne ?", "Tu as maigri, ça te va trop bien !", "Wow", "Quel changement !" a-t-on pu lire.

Mais parmi le flot de commentaires, certains ont regretté les anciennes courbes de la chanteuse des Enfoirés : “On ne vous reconnait pas, c'est dommage", "C'est ta petite sœur. Ou t'as fondu au soleil", "J’ai du mal à la reconnaître”. Un des internautes a même déclaré que cela ne pouvait pas être elle sur la photo. Et il semblerait que ce commentaire ait légèrement agacé la chanteuse. "Et c'est qui alors ? Vas-y dis moi ?”. Pour répondre aux nombreuses critiques acerbes, la jeune femme a posté une nouvelle photo sur Instagram qu'elle a légendé : "Laisse les dire !".

Par J.F.