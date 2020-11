Chimène Badi explique pourquoi elle ne veut pas d’enfant

Chimène Badi ne veut pas d’enfant. Un sujet tabou que n’a pas peur d’évoquer la chanteuse. Invitée d'Evelyne Thomas sur Non stop people pour faire la promotion de son album "Best of Entre nous", le 16 novembre 2020, l’ancienne candidate de "La nouvelle star" s’est confiée sur les choix qu’elle a fait avec son compagnon.

En couple avec un certain Julien depuis sept ans, l’artiste de 37 ans a déclaré : "Je ne souhaite pas avoir d'enfant. Ce n'est pas quelque chose qui m'appelle depuis toute jeune... Ça ne m'a jamais appelé. J'adore les enfants, je suis tatie, je suis marraine, j'ai la cote avec les enfants, c'est facile. Mais c'est quelque chose qui ne m'appelle pas". Un sujet que Chimène Badi a déjà évoqué dans le titre "Juste une femme", dans son dernier opus.

Chimène Badi lance un message à toutes les femmes

"C'est un sujet encore tabou, complexe à aborder. J'ai pensé à toutes les femmes qui étaient comme moi. Les femmes qui se battent pour avoir des enfants, je les comprends très bien", a-t-elle poursuivi. "Mais je fais partie de celles qui n'en ressentent pas le besoin et j'avais juste envie de dire que ce n'est pas grave et que pour autant, on peut être une femme accomplie."

Quant au mariage, Chimène Badi n’en a pas non plus envie. Très amoureuse de son compagnon, elle a expliqué dans "Chill", l'émission de Télé-Loisirs sur Facebook, en 2019 : "On ne sait pas. Tant qu'on est bien et heureux et que tout va bien, c'est l'essentiel. J'ai l'impression que des fois le mariage cela fiche un peu le bazar dans un couple". Si le couple s’est fiancé, c’était par qu’il avait "envie de partager du temps avec les gens qu'on aime, nos familles. On voulait marquer le coup et dire à tout ceux qu'on aime qu'on est heureux".

Par C.F.