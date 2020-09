Chimène Badi : la chanteuse dévoile le secret de son incroyable perte de poids

Chimène Badi fait parler d'elle depuis plusieurs semaines. La chanteuse dévoilée dans l'émission La Nouvelle Star est très active sur les réseaux sociaux. Mais depuis quelques semaines, sa communauté a remarqué un changement, et pas des moindres, sur la jeune femme. En effet, Chimène Badi a perdu de nombreux kilos depuis cet été. Elle se sent désormais beaucoup mieux dans son corps.

Invitée dans l'émission de Chante France qui sera diffusée vendredi 2 octobre, la jeune femme revient sur la raison de cette perte de poids et dévoile son secret.

Chimène Badi explique tout d'abord que le confinement a eu un effet positif sur elle puisqu'il lui a donné envie de prendre soin d'elle. La jeune femme n'en "pouvait plus de son corps" et a décidé de prendre les choses en main.

"J'avais envie de prendre soin de moi"

"Y a eu le confinement, on s'est dit, faut faire gaffe sinon ça va être une catastrophe, j'ai envie d'inverser la tendance (...) rester à la maison ça peut être la cata quand on est un bon vivant et épicurien, et puis y avait le temps de prendre soin de soi, choses que je n'ai pas l'habitude d'avoir (...) et le fait que je suis une bonne vivante."

Chimène Badi, ajoute ensuite : "Je me suis dit, je fais faire du sport, je vais prendre soin de moi, j'ai pris des habitudes alimentaires plutôt agréables et j'ai réappris à manger comme il faut , prendre le temps, de ne pas être tout le temps dans le speed en train de stresser quand t'es en train de manger, et puis faire du sport beaucoup de danse parce que j'aime ça !"

Celle qui ne souhaite pas devenir maman conclut : "J'avais envie de prendre soin de moi comme plein de nanas de mon âge et ça ne me pose pas de problème d'en parler parce que je crois qu'il y a plein de femmes de mon âge qui ont besoin d'entendre que c'est possible, et c'est possible sans chirurgie, sans bistouri contrairement à ce que j'ai pu entendre et lire. J'arrive à un âge où il faut faire attention, faut être bienveillant avec soi-même et c'est ma motivation".

Par J.F.