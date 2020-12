Chimène Badi : les terribles attaques reçues sur son poids

Depuis quelques semaines maintenant Chimène Badi se montre avec une nouvelle silhouette. La jeune femme a décidé de faire un régime strict durant le premier confinement. Elle avait confié les raisons de sa prise de conscience au micro de Chante France en octobre dernier. "Y a eu le confinement, on s'est dit, faut faire gaffe sinon ça va être une catastrophe, j'ai envie d'inverser la tendance (...), rester à la maison ça peut être la cata quand on est un bon vivant et épicurien, et puis y avait le temps de prendre soin de soi, choses que je n'ai pas l'habitude d'avoir (...) et le fait que je suis une bonne vivante. Je me suis dit, je fais faire du sport, je vais prendre soin de moi, j'ai pris des habitudes alimentaires plutôt agréables et j'ai réappris à manger comme il faut".

"Ces critiques vont beaucoup me déstabiliser"

Il faut dire que les téléspectateurs n'ont pas toujours été tendres avec la jeune femme. A l'époque de la Nouvelle Star, émission qui l'a fait connaître, Chimène Badi a été victime de terribles critiques concernant son poids. "18, 19 ans, tu ne t'en fous pas des critiques. Ces critiques vont beaucoup me déstabiliser. Ça a été d'une violence. Aujourd'hui, que je prenne ou perde 30 kilos, ça ne regarde que moi".

Chimène Badi revient ensuite sur une anecdote personnelle qui l'a beaucoup marqué lorsqu'elle était plus jeune. "Quand j'ai commencé à mes débuts, une femme d'un certain âge m'a arrêtée dans la rue du 6e arrondissement de Paris avec son mari alors que je marchais et m'a dit : “Vous chantez super bien mais c'est dommage que vous soyez moche. Je n'ai pas trouvé les mots. J'avais 19 ou 20 ans. Je ne m'attendais pas à un truc aussi violent. Rien n'est sorti. J'ai envie de lui dire de n'en avoir rien à cirer. Aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il faut penser à soi". Des critiques que la chanteuse qui ne veut pas d'enfants n'accepterait pas de la même manière aujourd'hui.

Par J.F.