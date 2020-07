Chimène Badi méconnaissable : la chanteuse amaigrie, les internautes époustouflés

Chimène Badi a fait sensation sur Instagram dimanche 26 juillet. En vacances visiblement dans le Sud de la France, la chanteuse a posté une photo où elle est tout simplement méconnaissable. En simple t-shirt blanc, jeans et basket, l’artiste de 37 ans apparaît bronzée et considérablement amaigrie. Au point que certains internautes ont eu du mal à la reconnaitre. "Ce n’est pas Chimène, ce n’est pas possible", "On va finir par ne plus vous reconnaitre", "On ne vous reconnaît pas, c’est dommage", peut-on lire parmi les commentaires. Les fans de l’interprète de "Entre nous" ont toutefois assuré que c’était bien elle saluant au passage sa beauté. "Si c’est Chimène avec plusieurs kilos en moins", "stop au message du genre ‘on la reconnaît pas…’ c’est juste une femme bien dans ses baskets. Elle est sublime, les vacances lui vont bien", peut-on également lire en commentaire du post. Des messages bienveillants et de soutien auxquels Chimène Badi, en couple depuis de nombreuses années avec son chéri Julien, a répondu. Heureuse d’être en vacances, la belle brune partage depuis plusieurs jours des photos de vacances avec ses fans.

La chanteuse a perdu beaucoup de poids en quelques semaines

L’occasion de constater que l’ancienne participante de Danse avec les stars a perdu du poids ces derniers mois. L'occasion de constater que Chimène Badi va beaucoup mieux en tout cas. Le 15 juin dernier, elle postait sur son compte Instagram une photo d’elle avec une jambe dans une attelle et des béquilles. "Bon ben voilà. Il parait qu’on va être potes quelque temps", écrivait-elle en légende, laissant entendre grâce au hashtag qu’elle s’était blessée le genou à cause d’une chute lors d’une séance de sport. Dès la fin du mois d’août, la chanteuse reprendra le chemin de la scène. Elle continuera sa tournée interrompue brutalement à cause du confinement. Chimène Badi a en effet sorti un album en avril 2019, sobrement intitulé "Chimène".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chimène Badi (@chimeneofficiel) le 26 Juil. 2020 à 12 :20 PDT 26 Juil. 2020 à 12 :20 PDT

