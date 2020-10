Chrissy Teigen et John Legend brisent le silence après la mort de leur bébé

Jeudi 1er octobre 2020, Chrissy Teigen et John Legend ont vécu un terrible drame. Hospitalisée depuis plusieurs jours alors qu’elle était enceinte de son troisième enfant, Chrissy Teigen a fait une fausse couche. C’est sur son compte Instagram que le mannequin a annoncé la triste nouvelle. "Nous sommes choqués et ressentons le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler. Le genre de douleur que nous n'avons jamais ressentie auparavant. Nous n'avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n'était tout simplement pas suffisant", écrivait Chrissy Teigen en légende.

"Nous allons bien"

Depuis deux semaines, Chrissy Teigen et John Legend ont tenu à rester à l’écart du tourbillon médiatique. Le couple, marié depuis 2013, ne s’est pas exprimé jusqu’à ce vendredi 16 octobre 2020. Sur Instagram toujours, John Legend a publié un long texte dans lequel il salue le courage de sa femme lors de cette épreuve douloureuse. "C’est pour Chrissy. Je t’aime et chéris tant notre famille. Nous avons fait face au meilleur comme au pire ensemble. (…) Je suis en admiration devant la force que tu as montrée dans les moments les plus difficiles. Quel merveilleux cadeau que de pouvoir donner la vie. Nous avons fait l’expérience de ce miracle, le pouvoir et la joie de ce présent, et maintenant nous ressentons profondément sa fragilité inhérente", a posté le chanteur. De son côté, Chrissy Teigen a brisé le silence dans la soirée en relayant le message de son mari. "Nous sommes silencieux mais nous allons bien. Nous vous aimons si fort", a déclaré le mannequin de 34 ans. Un message qui devrait rassurer les fans du couple.

Par Matilde A.