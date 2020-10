Chrissy Teigen et John Legend : Les confidences bouleversantes sur la mort de leur enfant

Cette nouvelle a bouleversé le monde entier. Il y a quelques semaines, Chrissy Teigen et John Legend ont annoncé la mort de leur bébé. Sur un post Instagram, l'actrice, meurtrie et inconsolable avait publié ce message : "Nous sommes choqués et ressentons le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler. Le genre de douleur que nous n'avons jamais ressentie auparavant. Nous n'avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n'était tout simplement pas suffisant". Une terrible épreuve difficilement guérissable. Si le couple était resté plutôt silencieux jusqu'à présent, Chrissy Teigen a publié une lettre ouverte où elle raconte le récit de cette terrible nuit où sa vie a basculé dans l'effroi.

Un témoignage saisissant

Cette lettre a été publiée par le site Medium ce mardi 27 octobre et le récit de cette jeune maman est poignant. Chrissy Teigen, qui avait été hospitalisée plusieurs jours avant sa fausse couche à cause de saignements persistants, a expliqué avec tristesse : "Le docteur m’a dit exactement ce que je redoutais : il était temps de dire au revoir. Il ne survivrait pas, et si cela durait plus longtemps, je risquais de mourir aussi." La compagne de John Legend est également revenue sur son choix de partager des photos d'elle à l'hôpital après le drame.

"il était temps de dire au revoir"

Ce geste qui lui a permis de faire un deuil. Elle a raconté : "J’ai dit à John, qui était très hésitant, que j’en avais besoin […] Il a détesté le faire. Cela ne faisait aucun sens pour lui. Mais je savais que j’allais avoir besoin de me souvenir de ce moment toute ma vie. Ces photos sont pour toutes les personnes qui ont vécu cette épreuve ou qui se demandent à quoi un événement comme celui-ci peut ressembler […] J’ai demandé aux infirmières de me montrer ses mains, ses pieds, et je les ai embrassés encore et encore. Je n’ai aucune idée de quand je me suis arrêtée." Un témoignage à coeur ouvert saisissant où elle révèle également qu'elle et son mari attendent de pouvoir enterrer l'urne funéraire de leur fils qu'ils ont prénommé Jack dans le jardin de leur maison.

Par Solène Sab