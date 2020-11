Chrissy Teigen : le geste émouvant de sa fille Luna pour son bébé décédé

Jeudi 1er octobre 2020, Chrissy Teigen et John Legend ont vécu un drame terrible. Le mannequin, qui attendait son troisième enfant, a fait une fausse couche. La triste nouvelle avait été annoncée par le couple sur Instagram. "Nous sommes choqués et ressentons le genre de douleur profonde dont vous entendez seulement parler. Le genre de douleur que nous n'avons jamais ressentie auparavant. Nous n'avons jamais pu arrêter le saignement et donner à notre bébé les liquides dont il avait besoin, malgré les sacs et les sacs de transfusions sanguines. Ce n'était tout simplement pas suffisant", écrivait Chrissy Teigen. Pendant des semaines, Chrissy Teigen et John Legend se sont tenus à l’écart du tourbillon médiatique.

Luna touche les internautes

Après un long silence, Chrissy Teigen s’est exprimée, revenant en détails sur le décès de son bébé que le couple avait décidé d’appeler Jack. "Tout ce que je sais maintenant, c’est que ses cendres sont dans une petite boîte, attendant d’être mises dans le sol sous un arbre dans notre belle maison, maison que nous avons achetée avec sa chambre en tête", avait-elle déclaré sur Instagram. Plus d’un mois après la mort de leur bébé, Chrissy Teigen et John Legend ont reçu ses cendres qu’ils prévoient d’enterrer dans leur jardin. Mais afin que son petit-frère décédé soit bien entouré, Luna, la première fille de Chrissy Teigen et John Legend, a décidé de faire un geste très émouvant. "C’est la chose la plus belle que j’ai jamais vue. Nous avons reçu les cendres de Jack, qui sont là pour l’instant. Et Luna lui a offert un ours en peluche et un petit bout de son snack préféré… Elle est incroyable", explique Chrissy Teigen sur Instagram où elle a partagé deux vidéos qui ont beaucoup ému les internautes.

Par Matilde A.