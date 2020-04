Christina Milian dévoile le secret de son impressionnante perte de poids post-grossesse

Depuis le 20 janvier dernier, Christina Milian est maman pour la seconde fois. Si elle vient de donner naissance à un petit garçon prénommé Isaiah, fruit de son amour avec M.Pokora, la chanteuse est également déjà maman d’une petite fille de 10 ans prénommée Violet, née de son mariage avec le rappeur américain The Dream.

Et seulement quelques semaines après son deuxième accouchement, la bombe de 38 ans affiche déjà une silhouette parfaite ! Délestée de ses kilos de grossesse en un claquement de doigts, la chanteuse et femme d’affaires n’hésite d’ailleurs pas à prendre à nouveau la pose en lingerie sexy. Mais alors comment la jolie brune a-t-elle fait pour perdre aussi rapidement, tout le poids pris durant sa grossesse ?

Un accessoire "magique"

Ce mardi 28 avril 2020, Christina Milian a révélé son astuce infaillible pour retrouver la ligne. Et contre toute attente, pas de procédé très technique ou déroutant : il s’agit d’une simple ceinture de sudation ! C’est en légende d’une vidéo publiée sur TikTok et d’un cliché où elle porte cette fameuse ceinture de la marque Whatwaist qu’elle s’est livrée sur son secret : "Transpirer et faire fondre le poids du bébé pendant que les enfants font une sieste… Enfin ! Bientôt prête pour cet été !".

Selon la marque, cette ceinture brûle littéralement les graisses plus rapidement et multiplie le nombre de calories perdues pendant les séances de sport. Un accessoire jugé "magique" par la chérie de M.Pokora qui après son accouchement, avouait avoir pris beaucoup de poids.

"Au début j’étais inquiète car après la naissance, j’ai fait beaucoup de rétention d’eau. Je me regardais dans le miroir et je me disais : "Qu’est-ce qu’il se passe, je ressemble à Bob l’éponge…". J’ai alors essayé de ne pas laisser ces pensées m’envahir et je me suis félicitée d’avoir fabriqué un être humain ! Et avec la foi, l’hydratation, l’allaitement, ma confiance en moi est revenue" avait-elle confié sur Instagram.

Par E.S.