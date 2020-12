Christina Milian en couple avec M. Pokora : cette photo très sexy du jour où elle est tombée enceinte

Christina Milian n’a pas échappé au nouveau défi Instagram. À l’instar de nombreuses personnalités, la compagne de Matt Pokora a joué au jeu du "montre-moi une photo de toi quand…". L’occasion pour la comédienne de dévoiler d’adorables clichés de ses premières fois avec le chanteur français avec qui elle a eu un petit Isaiah Tova. Parmi ces nombreux souvenirs, l’Américaine a accepté de partager avec ses six millions d’abonnés le moment précis où elle est tombée amoureuse de l’interprète des titres "Les planètes" et "À nos actes manqués".

À l’époque, la maman de Violet (10 ans, née de son union avec The-Dream) se sentait "seule" et en avait "marre" de "tomber sur des losers". Ainsi, elle est tombée sous le charme de son franchy quand "j'ai vu que lui et Violet s'entendaient à merveille". Une belle déclaration écrite en légende d’une photo de sa fille enlaçant tendrement son beau-père.

Le jour où Christina Milian est tombée enceinte

Plus tard dans sa story Instagram, elle en a dévoilé un peu plus sur son intimité avec Matt Pokora et notamment sur le jour où elle est tombée enceinte d’Isaiah. Et ce, via la photo d’un ensemble de lingerie rose très sexy signé de la maison Savage Fenty dont elle est ambassadrice. "Sur cette photo, je n'étais pas encore enceinte, mais c'est le jour où la cigogne a déposé un bébé dans mon ventre... Merci Savage Fenty !", a-t-elle précisé.

Ensemble depuis août 2017, Matt Pokora et sa compagne s’apprêtent à agrandir leur famille recomposée. Le 10 décembre 2020, le chanteur a partagé sur son compte Instagram une photo su ventre déjà bien arrondi de sa belle. Un adorable cliché, légendé : "Toi et moi + 3. Isaiah est déjà un grand frère protecteur…".

Par J.F.