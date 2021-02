Christina Milian enceinte : la chérie d'M.Pokora dévoile son ventre arrondi en lingerie

A 39 ans, Christina Milian est enceinte de son troisième enfant. C'est en décembre dernier que la chanteuse a annoncé sa grossesse en publiant une adorable photo sur Instagram. Et sa grossesse ne va l'empêcher d'assurer son rôle d'égérie de lingerie ! Depuis deux ans, Christina Milian est en effet ambassadrice de la marque de sous-vêtements Savage x Fenty créée par Rihanna. Sur Instagram, elle dévoile donc régulièrement les ensembles sexy de la marque, en prenant la pose vêtue des pièces choisies par ses soins au préalable.



Ce mercredi 3 février 2021, la jeune maman n'a pas manqué de faire découvrir à ses abonnés, la nouvelle collection baptisée "Savage x GameChangers", lancée en l'honneur du Black History Month (le mois consacré à l'histoire de la communauté noire américaine aux États-Unis). Christina Milian a misé sur un bel ensemble violet en dentelle et a pour l'occasion, pris la pose assise sur un canapé en velours. L'occasion pour elle de dévoiler ses nouvelles rondeurs... et son ventre déjà bien arrondi.

M. Pokora sous le charme

Si les abonnés de Christina Milian ont massivement commenté la publication avec des messages élogieux, la future maman a également pu compter sur le soutien de son chéri M.Pokora, qui est son premier fan. Le chanteur a pris soin de partager la fameuse photo dans sa story Instagram pour témoigner son amour et pour montrer à quel point il est sous le charme de sa compagne.



Déjà parents d'un petit garçon prénommé Isaiah, né en janvier 2020, M.Pokora et Christina Milian accueilleront dans quelques mois, leur deuxième enfant. On note que la chanteuse est aussi la maman d'une fille de dix ans prénommée Violet, née d'une précédente relation.



Par E.S.