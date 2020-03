Christina Milian fait de rares confidences sur sa vie de maman

M.Pokora est très impliqué dans sa vie de père. Depuis que le petit Isaiah est né, il partage souvent sur son compte Instagram des moments tendres avec son fils. Il a ainsi expliqué à plusieurs reprises qu’il changeait les couches d’Isaiah et qu’il se levait la nuit pour lui donner le biberon. Et parfois les nuits sont très courtes, surtout quand il doit amener la première fille de Christina à l’école le matin. Ensuite, M.Pokora dont la reprise de la tournée a été retardée par l’épidémie du coronavirus s’entraîne et fait du sport. Christina Milan est plus discrète. Mais ce samedi 7 mars, alors que le couple est à Paris, Christine a partagé une belle photo sur son compte Instagram.

"Etre parent est définitivement un travail a.m to p.m"

La chanteuse explique à quel point sa vie a été chamboulée par l’arrivée du petit. "Dormir dans mon lit la nuit me manque, mais vous savez quoi ? J'étais faite pour cette routine façon Dracula !", écrit-elle en commentaire de la photo. On la voit en train de faire la sieste avec Isaiah. "C'est aussi la première fois en vingt-quatre heures qu'on fait tous les deux une vraie sieste réparatrice ! Les nuits peuvent être dures quand tu changes de fuseau horaire. Papa et moi faisons des tours de garde", ajoute la mère de famille. Et de conclure d’une blague : "Être parent est définitivement un travail a.m to p.m. Qui aurait cru que mes paroles prendraient un tout autre sens ?!" En effet, une de ses chansons sortie en 2001 s’intitule AM to PM soit, du matin au soir. Et de conclure, comblée : "J’adore chaque seconde".

Par Mélanie C.