Christina Milian : La compagne de M Pokora pose en petite tenue sur Instagram

À 38 ans, Christina Milian vient de devenir maman pour la seconde fois. Le 20 janvier dernier, la chanteuse américaine a en effet donné naissance à un petit garçon prénommé Isaiah, fruit de son amour avec M.Pokora. La jolie brune est également déjà maman d’une petite fille de 10 ans prénommée Violet, née de son union avec le rappeur américain The Dream.

Et en seulement quelques semaines, Christina Milian a réussi à se délester des kilos pris durant sa grossesse ! Une perte de poids rapide qui lui permet de déjà afficher un ventre plat et une silhouette affinée. Face aux interrogations de ses nombreux fans, la chanteuse a récemment révélé son secret pour perdre du poids en un clin d’œil. Grâce à un accessoire magique, la jeune maman a ainsi retrouvé la ligne et peut à nouveau poser en sous-vêtements sans aucun complexe.

Un nouveau cliché qui enflamme la toile

Fière de son corps, Christina Milian ne rate jamais une occasion de se dévoiler en sous-vêtements. Ce lundi 18 mai 2020, c’est donc encore une fois en petite tenue qu’elle a joyeusement pris la pose sur Instagram. L’interprète de "Dip it low" a en effet publié deux clichés sur lesquels elle apparaît dans un ensemble de lingerie marron satiné. En légende, elle précise que cet ensemble affriolant provient de la marque "Savage x Fenty", l’enseigne de lingerie lancée par Rihanna dont elle est ambassadrice.

Après avoir endossé les rôles de chanteuse, businesswoman et ambassadrice de lingerie, Christina Milian s’apprête désormais à exceller dans le domaine de la de téléréalité ! Si elle avait déjà été à la tête de sa propre émission intitulée "Christina Milian Turned Up" en 2015, la jeune maman a décidé de reprendre du service… aux côtés de son chéri ! M.Pokora et elle vont en effet se dévoiler dans une nouvelle émission de téléréalité dans laquelle les caméras montreront leur quotidien à Los Angeles.

Par E.S.