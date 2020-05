Christina Milian : M Pokora lui déclare son amour sur Instagram

Les Etats-Unis célébraient ce dimanche 10 mai la fête des mères. Et si Céline Dion a dévoilé pour l’occasion un tendre hommage à sa maman décédée en janvier dernier, M Pokora de son côté a profité de l’événement pour faire une rare déclaration d’amour publique à sa compagne et mère de son fils, Christina Milian. Sur son compte Instagram, le chanteur français a dévoilé une photo de la star américaine en train de lui raser les cheveux : "Belle fête des mères pour la plus courageuse, la plus drôle, la plus sexy, la plus humble et la plus travailleuse des femmes que je pouvais espérer pour construire une famille. Tu es une inspiration pour chaque personne de cette maison et même au-delà. Je t'aime", a écrit en commentaire M Pokora.

Rare hommage du chanteur français

Une déclaration assez rare de la part de M Pokora qui est assez pudique en ce qui concerne sa vie privée. En février dernier, c’est Christina Milian qui s’était emparée de son compte Instagram pour déclarer son amour à son compagnon et pour le remercier : "Mon Matt Pokora qui me montre tellement d'amour et d'appréciation... Honnêtement, je n'aurais pas pu demander un meilleur partenaire pour vivre cette expérience. Son soutien m'a permis de traverser les jours ternes. Je vais terminer... en envoyant un grand amour à toutes les femmes. Vous êtes tous des êtres incroyables qui sont capables de tout ! Sachez le. Je t'aime. Continuez à vous aimer. Et respect aux hommes/partenaires qui les soutiennent".

Par Alexia Felix