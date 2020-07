Christophe : Emmanuelle Béart dévoile son dernier projet avant sa mort

Le 2 juillet dernier, le journal de 13 heures sur TF1 a consacré un reportage à l'élaboration de l'album hommage consacré à Guy Béart. Un projet auquel sa fille Emmanuelle Béart a participé, aux côtés d'une vingtaine d'artistes, dont Vianney. Face aux caméras de TF1, la comédienne en a dit plus sur cette revisite des plus grands succès de son papa, décédé en 2015 en pleine rue, à la suite d'une crise cardiaque. "Tous les poètes sont des voyageurs d'antan. Mon père, ce qui lui plaisait beaucoup, c'est l'idée que ses chansons puissent voyager sans lui et que seuls les mélodies, l'écriture, la poésie puissent rester et traverser le temps", disait-elle. Ce double album baptisé "De béart à Béart(s)" est disponible depuis le 12 juin dernier.

Sur France 2, dans "Le Grand Échiquier", Emmanuelle Béart a expliqué pourquoi elle a souhaité rendre hommage à son père en chansons. "Pendant des années, je voulais être tout sauf Guy Béart, comme de nombreux enfants de parents connus (...) Aujourd'hui, dans la rue, les gens me disent : 'J'adore votre père, vous êtes la fille de Guy Béart' et ça me fait très plaisir. À sa mort, je me suis dit que je ne pouvais pas imaginer - avec ma soeur parce que c'est un projet en famille - je souffrais de ne plus le voir dans les bacs, je souffrais de ne plus l'entendre, qu'il ne soit plus audible, et je me suis dit qu'il y avait des perles à faire découvrir ou redécouvrir", confiait-elle à Anne-Sophie Lapix.

Une semaine d'enregistrement

Dimanche 5 juillet, dans l'émission "Il n'y a pas qu'une vie dans la vie", Emmanuelle Béart en a dit plus sur l'élaboration de ce double album, notamment en revenant sur la participation de Christophe au projet. En effet, ce dernier interprète la chanson "Vous". Un dernier enregistrement qu'il a pu faire avant sa mort, en avril dernier. "Le jour où j'ai réentendu 'Vous', une chanson très simple que mon père a écrite sur le comptoir d'un bar parce qu'il n'y avait pas de fleurs pour arriver à un rendez-vous avec la maman d'Eve, ma soeur, je l'ai envoyée à Christophe", a-t-elle raconté. Le chanteur n'a pas manqué de lui répondre. "Il m'a renvoyé un petit mot en me disant 'je me mets au travail'", a-t-elle continué. Et de poursuivre : "Et il l'a enregistrée en une semaine".

Pour rappel, Christophe est décédé le 16 avril dernier à l'âge de 74 ans. Il a été enterré dans la plus stricte intimité le 7 mai au cimetière Montparnasse à Paris. En raison de la crise sanitaire, les obsèques se sont déroulées en petit comité. Seuls sa femme Véronique, sa fille Lucie et son frère Gérard étaient présents. Son fils Romain - qui n'a jamais été reconnu par le chanteur - a été écarté de cet ultime adieu. Sur Facebook, il avait fait part de sa colère. "On me prend pour un con concernant l'enterrement de mon père biologique. Affaire à suivre, maintenant je ne dis plus rien", postait-il.

Par Non Stop People TV