Christophe en réanimation : Le chanteur Raphaël lui apporte son soutien

La nouvelle avait rapidement fait le tour des médias. Il y a quelques jours, la femme du chanteur Christophe révélait que ce dernier était actuellement à l’hôpital dans un état préoccupant : "Christophe est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest. Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de les respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même", faisait savoir Véronique Bevilacqua sur Twitter. Rapidement, de nombreuses stars ont réagi à la nouvelle, notamment Jean-Michel Jarre, grand ami de Christophe : "Mon Christophe. Aujourd’hui je te dis plus que jamais les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux, une histoire d'amour sans paroles n’a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles", a écrit sur Twitter le compositeur.

"Ami chéri"

Et ce lundi 13 avril, c’est le chanteur Raphaël qui a tenu à adresser un message de soutien à Christophe. Sur son compte Instagram, le compagnon de l’actrice Mélanie Thierry a publié une photo de lui en compagnie du chanteur. Alors que Christophe est assis sur une chaise et le regarde, Raphaël tient dans sa main un bouquet de fleurs : "Ami chéri ! Voici des fleurs à ton chevet . Je sais que tu te bats comme un lion, on t’envoie force , amour, et tous les mots bleus de la guérison, pas une heure où on ne pense à toi . Remets toi vite". Une belle déclaration qui a beaucoup ému les internautes. Christophe a également eu droit au soutien de Pascal Obispo. Le juré de The Voice a eu une pensée pour le chanteur sur Instagram : "J’envoie quelques mots bleus mais aussi force et courage à mon ami Christophe que j’aime qui lutte dans le coma depuis dix jours".

Par Alexia Felix