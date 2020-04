Christophe en réanimation : Pascal Obispo réagit

L’état de santé du chanteur Christophe inquiète ses fans. Ce vendredi 10 avril, sa femme Véronique Bevilacqua a annoncé une mauvaise nouvelle : "Christophe est actuellement hospitalisé en réanimation à Brest. Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de les respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même". Nos confrères du Parisien avaient révélé que le chanteur avait été testé positif au coronavirus fin mars, et qu’il était depuis hospitalisé. L’état de santé de l’interprète de "Les Mots bleus" était plus qu’alarmant dans la mesure où le chanteur était atteint d’emphysème, une maladie des alvéoles situées dans les poumons : "Son état de santé n’est pas rassurant mais il est stable. Nous, sa famille, espérons que les poumons vont tenir et se remettre", témoignait sa femme Véronique Bevilcqua.

"Force et courage"

Si les nouvelles concernant l’état de santé de Christophe ne sont pas très bonnes, Pascal Obispo a tenu à adresser un message à la star. Sur la Toile, le juré de The Voice a publié une vidéo de son duo avec le chanteur sur le titre culte "Les mots bleus" datant de 2006 : "J’envoie quelques mots bleus mais aussi force et courage à mon ami Christophe que j’aime qui lutte dans le coma depuis dix jours", a-t-il écrit sur Instagram en légende d’une photo avec Christophe. De son côté, Jean-Michel Jarre, grand ami de Christophe, a également rendu hommage à Christophe : "Mon Christophe. Aujourd’hui je te dis plus que jamais les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux, une histoire d'amour sans paroles n’a plus besoin du protocole, et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles", a-t-il écrit sur Twitter.

Par Alexia Felix