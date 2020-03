Christophe hospitalisé : les dernières nouvelles sur son état de santé

En février dernier, Christophe était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'Instant de Luxe" diffusée quotidiennement sur Non Stop People. En plus d'évoquer son actualité, il était revenue sur le succès de son titre "Aline" dans les années 60. "Je réagis comme quelqu'un de normal, qui est plus content du succès d'une musique plutôt que de l'argent que ça va me rapporter et qui me permet, puisque je suis fan de bagnoles, d'acheter des voitures", disait-il. Et de poursuivre : "Toutes les chansons que j'ai faites, ce sont des moments de vie qui m'ont appris et qui m'ont grandi".

Alors qu'il devait se produire les 29 et 30 avril au Grand Rex à Paris, le confinement annoncé le 17 mars dernier par Emmanuel Macron pour lutter contre le coronavirus a changé la donne. Ce week-end, les fans du chanteur ont appris que ce dernier avait été admis en réanimation dans un hôpital parisien après avoir été testé positif au coronavirus, d'après les informations exclusives du Parisien. "De source médicale, son état est actuellement stable et il est très bien encadré et suivi par le personnel médical", a précisé ce dimanche à l'AFP son tourneur, Laurent Castanié. Cependant, il n'a pas confirmé que le chanteur de 74 ans souffrait de la maladie. "Dans le contexte actuel, nous sommes évidemment inquiets", a-t-il poursuivi.

Déjà atteint d'une maladie des alvéoles

Nos confrères ont été contactés dimanche 29 mars par Véronique Bevilacqua, la femme de Christophe avec lequel elle a eu une fille, Lucie. Cette dernière a précisé qu'il "est hospitalisé depuis jeudi soir pour insuffisance respiratoire en lien avec son emphysème (NDLR : maladie des alvéoles situés dans les poumons)", a-t-elle confié.

Et de poursuivre : "Je ne peux pas confirmer qu'il est atteint du coronavirus parce que l'hôpital refuse de me donner des informations à la suite de trop nombreux appels de la presse. Son état n'est pas rassurant, mais il est stable. Nous, sa famille, espérons que les poumons vont tenir et se remettre".

Par Non Stop People TV