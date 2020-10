Christophe : la date de la vente aux enchères de sa collection dévoilée

Le 16 avril dernier, le chanteur Christophe rendait son dernier souffle dans un hôpital de Brest à l'âge de 74 ans. Atteint d'un emphysème pulmonaire, l'artiste est mort après avoir contracté le coronavirus, une information confirmée par sa veuve, Véronique Bevilacqua, quelques mois plus tard. Sept mois après ce tragique décès, les fans du chanteur vont pouvoir se procurer quelques souvenirs puisqu'une vente aux enchères de ses objets va être organisée.

Si son épouse Véronique, dont il était séparé depuis des années, et sa fille Lucie, ont donné leur accord, Romain Vidal, le fils qu'il a eu avec Michèle Torr mais qu'il n'a jamais reconnu, avait fait part de son mécontentement sur Facebook : "Je pense que c’est excusite, peut-être que sa mémoire représente aussi une pompe à fric, qui nous a quittés hélas" avait-il déploré.

Des effets personnels à vendre

Malgré tout, l'organisation de cette vente aux enchères se précise. Comme le révèle le site Sortir à Paris, une exposition baptisée "L'Univers de Christophe" se tiendra chez Cornette de Saint-Cyr à partir du 31 octobre et les biens du chanteur seront cédés aux fans les plus offrants le 7 novembre. "Au catalogue […] on retrouve tout ce que l’interprète des Mots bleus collectionnait : des juke box, des shakers, des pin-ups, des radios, des guitares, des jouets. Mais ce n’est pas tout, du mobilier est également présenté puis proposé à la vente, avec des chaises et fauteuils, une table de poker, un flipper et divers meubles" révèle le site.



Les fans de Christophe auront également la possibilité de se procurer des objets cultes liés à sa carrière comme des "disques d'or", des instruments de musique personnels mais aussi de nombreuses tenues de scènes et quelques-unes de ses célèbres paires de lunettes colorées.

Par E.S.