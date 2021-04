Christophe : la grossesse de Michèle Torr à nouveau remise en question

Le 17 avril 2020, Christophe décédait des suites de la Covid-19, après plusieurs jours d'hospitalisation et un transfert vers l'hôpital de Brest. Suite à cela, la vie de famille du chanteur n'avait cessé de faire parler.

Et pour cause, l'interprète des "mots bleus" avait un fils, Romain qu'il n'a jamais reconnu et ce dernier n'a même pas été convié aux funérailles. Un an après la mort de Christophe, le sujet fait toujours autant parler. Le 7 avril dernier, l'autobiographie du chanteur est sortie "Vivre la nuit, rêver le jour". Et cette dernière n'a pas toujours fait l'unanimité, notamment auprès de Michèle Torr. La chanteuse déplore le fait que certaines lignes soient totalement mensongères et elle soupçonne quelqu'un d'autre de les avoir écrites.

"C'est complètement faux"

Dans une interview accordée à Gala, elle s'était confiée sur le sujet et avait fait part de ses doutes : "J'étais très étonnée. Les passages me concernant sont complètement faux et ne reflètent absolument pas la vérité sur notre relation. Et je ne pense pas que ces Mémoires soient de la main de Christophe (…) On a fait dire à Christophe que je suis tombée enceinte de Romain pour le retenir" explique-t-elle. Des accusations qui l'ont visiblement agacé : "C'est complètement faux, dans la mesure où il a eu envie d'un enfant avec moi ! Il me disait qu'il voulait un fils que nous retrouverions après les galas, qui viendrait nous voir à quatre pattes, à qui il apprendrait plus tard à jouer du piano. Il voulait même qu'on le prénomme Giusti..."

Ce jeudi 29 avril, Dorothée Cunéo, la directrice des éditions Denoël qui publie l'autobiographie s'est confiée au magazine Gala. Elle a démenti les propos de Michèle Torr, affirmant que Christophe avait été le seul à écrire ses mémoires : "Christophe est évidemment l'auteur de ses Mémoire. J'ai bien sûr toute ma correspondance avec lui à ce sujet. Véronique Bevilacqua, épouse de Christophe, m'a agréablement ouvert l'album photos du couple, mais n'est pas intervenue sur le texte" a-t-elle dit.

Par J.F.