Christophe : les beaux cadeaux qu'il s'est offerts grâce au succès d'Aline (Exclu vidéo)

En décembre dernier, Christophe a accordé une interview à Paris Match à l'occasion de la sortie de son album de duos. L'occasion pour l'artiste de revenir sur son immense carrière, lui qui a souvent dit qu'il ne voulait pas devenir chanteur. "Oui, c'est vrai. La chose qui m'intéressait le plus dans ce métier, c'était la résonance du son. Gamin, à Juvisy, j'adorais ouvrir la fenêtre et enregistrer les sons. Je me revois avec mon magnéto Telefunken en train d'attraper le son ambiant de ma banlieue, les voitures qui passaient dans la rue. J'avais ma piaule à côté de l'atelier de ma mère qui est couturière, j'étais tranquille. Et le soir, je réécoutais ce que j'avais enregistré dans la journée", confiait-il.

Dans ce même entretien, Christophe a confié comment ses parents ont vécu son succès. "Chez moi, c'était une famille particulière, mais j'étais entouré d'amour. J'adorais mes parents et je les admirais. Ma mère travaillait chez Balmain, elle cousait des robes à la main, je la voyais faire, j'étais dans ses pattes en permanence. C'est pour ça que j'ai toujours aimé la mode".

Un grand fan de...

En 1965, Christophe cartonne dans les charts avec son titre "Aline". En effet, il se place numéro 1 dans plusieurs pays, dont la France. "Toutes les chansons que j'ai faites, ce sont des moments de vie qui m'ont appris et qui m'ont grandi", confie-t-il ce lundi 3 février sur le plateau de "L'Instant de Luxe".

Comment a-t-il réagi à ce succès ? "Je réagis comme quelqu'un de normal, qui est plus content du succès d'une musique plutôt que de l'argent que ça va me rapporter et qui me permet, puisque je suis fan de bagnoles, d'acheter des voitures", a-t-il répondu. Et de préciser : "La première que j'ai achetée, c'était Austin Cooper S un petit truc qui traçait bien, puis une Lamborghini et Ferrari".

