Christophe : L'interprète des "Mots Bleus" est mort

Christophe est mort des suites "d’un emphysème", une maladie pulmonaire dans la nuit du 16 avril. Il était hospitalisé depuis le 26 mars. Le chanteur était âgé de 74 ans. Si un lien avait été fait avec le coronavirus, sa femme Véronique Bevilacqua n’a jamais fait mention de la maladie dans ses communiqués. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné", ont écrit dans un communiqué son épouse et sa fille Lucie.

Son état de santé était jugé comme préoccupant depuis son hospitalisation le 26 mars pour insuffisance respiratoire. "Il est hospitalisé depuis jeudi (26 mars) pour insuffisance respiratoire en lien avec son emphysème (une maladie des alvéoles situées dans les poumons ndlr)", expliquait son épouse Véronique Bevilacqua dans les colonnes du Parisien dimanche 29 mars. "Son état de santé n’est pas rassurant mais il est stable. Nous, sa famille, espérons que les poumons vont tenir et se remettre", ajoutait sa femme toujours au Parisien. D’après ses proches, l’état de santé de ce fils d’immigrés italiens s’est dégradé brutalement.

Un succès immense dans les années 60 et 70

Le chanteur est décédé alors qu’il devait repartir en tournée. Ses deux dates parisiennes prévues au Grand Rex à Paris les 29 et 30 avril avaient été reportées à cause de l’épidémie de coronavirus. Christophe, de son vrai nom Daniel Bevilacqua, avait connu un succès immense dans les années 60 et 70 grâce à ses tubes "Aline" (1965) et "Les Mots bleus" (1974). Élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur le 31 décembre 2014, il avait sorti 17 albums studio entre 1965 et 2019. Il était marié depuis 1971 avec Véronique, demi-sœur du chanteur Alain Kan. Le couple avait une fille, Lucie (née en 1971). De son idylle avec Michèle Torr, Christophe avait eu un fils, Romain (né le 17 juin 1967). L’interprète des "Paradis perdus" n’avait jamais reconnu cet enfant.

