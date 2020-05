Christophe mort : Audrey, sa dernière compagne réagit sur la Toile

Le 16 avril dernier, le chanteur Christophe est décédé l’âge de 74 ans des suites d’une maladie pulmonaire : "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné", ont écrit dans un communiqué son épouse et sa fille Lucie. Mort en pleine crise sanitaire en France, Christophe a été inhumé dans la discrétion à la suite des mesures gouvernementales mises en place pour lutter contre le coronavirus. Une nouvelle très triste selon Eddy Mitchell qui s’est confié il y a quelques jours au magazine les Inrockuptibles : "Il est mort à Brest, sans cérémonie, sans personne. C’est affreux d’imaginer ça. Cette saloperie de pandémie nous fait crever comme des chiens". Et près d’un mois après la mort de Christophe, c’est sa dernière compagne qui est sortie de sa réserve.

Une réaction pleine de pudeur

Très discrète depuis l’annonce du décès du chanteur, Audrey Gautier est sortie du silence sur Instagram. Avec pudeur, la maquilleuse de mode de 41 ans a décidé de liker les nombreux messages de condoléances qu’elle a reçus après la mort de Christophe : "Je pense à vous Audrey si discrète , courageuse et aimante. Je vous envoie mes plus amicales pensées et du courage", "Une pensée pour Christophe et Audrey", "Tristesse...vole belle âme", "je vous souhaite un immense courage, je vous envoie toute mon énergie". En 2012, Christophe révélait dans Ici Paris qu’il était de nouveau en couple : "J'ai une compagne avec laquelle je me sens bien. Elle est maquilleuse de mode. C'est ma maquilleuse-amoureuse. C'est un vrai luxe de pouvoir s'aimer en faisant appartement séparé". Pour le moment, Audrey Gautier n’a pas pris la parole publiquement.

Par Alexia Felix