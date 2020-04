Christophe mort : la chanteuse Zazie lui rend un bel hommage

Le vendredi 17 avril, la France se réveillait avec une triste nouvelle. Le chanteur Christophe s'est éteint dans la nuit de jeudi à vendredi des suites d'un emphysème, une maladie pulmonaire. Cela faisait plusieurs jours qu'il était hospitalisé suite à une insuffisance respiratoire. Admis à l'hôpital Cochin le 26 mars, il a été transféré en Bretagne où les services étaient moins saturés à cause du coronavirus.

Depuis quelques jours, les hommages se succèdent de la part d'anonymes ou célébrités. Et ce lundi 20 avril, c'est la chanteuse Zazie qui lui rend un vibrant hommage. Invitée dans l'émission de Mathieu Noël, l'Équipée sauvage sur Europe 1, elle s'est confiée avec beaucoup d'émotions.

"J'en garde un souvenir délicieux"

Zazie, qui a connu un grand chagrin d'amour, a tout d'abord livré une drôle d'anecdote concernant Christophe "On avait un conte avec Vincent Baguian et y'avait des animaux, le seul humain c'était un personnage de vieux bébé, et on a demandé à Christophe c'était quelqu'un d'assez mystérieux, énigmatique, autiste, il avait son univers. Il a dit oui tout de suite. Il nous a chantés sous la console puisqu'il aimait chanter sous le bureau -il était déjà confiné comme garçon- il a chanté cet air du vieux bébé et j'en garde un souvenir délicieux. C'était quelqu'un de charmant, mystérieux intéressant, un peu perché…".

Elle conclut ensuite : "mais c'était surtout un mélodiste hors-pair, qui a quand même juste composé les plus belles chansons du répertoire français."

Par J.F.