Christophe mort : le frère de la fameuse Aline fait des révélations

"Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne". Tous les Français connaissent ce refrain. Et beaucoup se sont posé la question à savoir qui était cette fameuse jeune femme. Interrogé sur la question en 2016, le chanteur avait mis fin aux spéculations. Elle s'appelle en réalité Aline Natanovitch, Christophe l'avait qualifié comme étant "une Polonaise pas dégueu…Et sa copine non plus. Elle s'occupait à l'époque du vestiaire de l'Orphéon club, et la journée, elle était assistante dentaire boulevard du Montparnasse".

C'est tout ce que l'on sait sur cette fameuse Aline. Mais ce 20 avril, c'est son frère qui a décidé de briser le silence et en dire un peu plus sur leur relation.

"tout le monde lui criait dessus"

Invité dans Les Grosses Têtes de Laurent Ruquier, Edmond Natanovitch s'est confié et raconte une rencontre légèrement différente : "Il l'avait rencontrée pendant les vacances (…) Elle était au vestiaire du Golf Drouot, je crois."

Il ajoute ensuite qu'ils ont "vécu un moment ensemble" avant que Christophe mette fin à l'idylle. Une histoire de quelques jours qui a suffi pour inspirer le chanteur. C'est alors que la chanson Aline, qui lui aura valu quelques ennuis judiciaires, est née. "Il était venu avec son discours voir mes parents dans le Pas-de-Calais (…) Quand mes parents ont entendu la chanson que Christophe est venu leur présenter, ils n'étaient pas d'accord !".

Edmond Natanovitch a ensuite confié une anecdote sur la nouvelle vie de sa soeur en tant que muse "Au bout d'une quinzaine d'années, elle en avait marre ! Tout le monde lui criait dessus !".

