Christophe mort : les coulisses de sa dernière apparition télévisée dévoilées

C'est une nouvelle qui a plongé le monde de la musique dans une profonde tristesse. Christophe est décédé dans la nuit du jeudi 16 avril des suites "d'un emphysème", une maladie pulmonaire. D'après son producteur, Laurent Castanié, l'interprète des "Mots Bleus" avait été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dernier en raison d'une "insuffisance respiratoire". Son épouse, Véronique Bevilacqua avait fait quelques précisions à l'AFP le 10 avril dernier sur l'état de santé du chanteur, indiquant qu'il était "hospitalisé en réanimation à Brest (...) intubé sous sédation profonde". Ni son producteur ni sa femme n'ont évoqué le coronavirus.

À la suite de l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. Si Pascal Obispo a fait part de sa tristesse, Michel Polnareff a salué sa mémoire lors d'un live Instagram inédit avec Magali Berdah, la directrice générale de "Shauna Events". "C'est peut-être mieux qu'il soit parti comme ça. Je crois qu'il aurait été diminué et je crois que cela aurait été vraiment très triste. Je n'en ai pas dormi de la nuit. Ça m'a beaucoup touché", a-t-il dit.

"Christophe était en pleine forme"

En février dernier, Christophe a participé au tournage de l'émission "Allez, viens, je t'emmène... Dans les sixties". Il s'agit-là de sa dernière interview télévisée, comme l'a confirmé Daniela Lumbroso, la productrice du programme. "On a enregistré cette émission en février avec du public sans penser une seconde à ce qui nous attendait. Christophe était en pleine forme. On a beaucoup parlé ensemble pour préparer l'émission et il était très ému par l'hommage que lui a rendu Elodie Frégé", a-elle confié sur RTL dimanche 19 avril.

La production a fait appel à Laury Thilleman pour présenter cette émission musicale. Une première rencontre avec le chanteur qui a beaucoup marqué la jeune femme. "J'aurais aimé que ça ne soit pas la dernière. C'était un moment vraiment suspendu ce qu'on a vécu avec Elodie Frégé et je l'embrasse parce qu'on s'est beaucoup parlé hier et elle est très affectée par cette perte (...) C'est un homme que j'aurais aimé plus connaître", a-t-elle poursuivi. Rendez-vous ce vendredi 24 avril pour découvrir "Allez, viens, je t'emmène... Dans les sixties" sur France 3.

Par Non Stop People TV