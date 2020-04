Christophe mort : Michel Polnareff "catastrophé" lui rend hommage (vidéo)

Rare dans les médias, Michel Polnareff a accepté de se confier dans le live de Magali Berdah vendredi soir. Si l’Amiral est sorti de son silence, c’est pour la bonne cause. La directrice générale de Shauna Events organise chaque soir un live dans le but de récolter des fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France. D’ailleurs, cette improbable rencontre entre la cheffe d’entreprise et l’artiste a permis d’amasser 15 000 euros pour la fondation présidée par Brigitte Macron. "Je suis ravi d’avoir amené une petite pierre à cette fondation", déclare ainsi l’interprète de "Goodbye Marilou". Dès le début de cet entretien, Michel Polnareff a tenu à rendre hommage à Christophe, disparu dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 avril à 74 ans. "Je suis catastrophé par la mort de Christophe", indique l’Amiral.

L’Amiral était un grand ami du chanteur

"J’étais au courant de ce qu’il se passait. Je ne pouvais pas le joindre directement. (...) C’est peut-être mieux qu’il soit parti comme ça. Je crois qu’il aurait été très diminué et je crois que cela aurait été vraiment très triste. Je n’en ai pas dormi de la nuit. Ça m’a beaucoup touché", continue l’artiste avec émotion. L’occasion de pour lui de se remémorer les souvenirs du bon vieux temps. "On était une bande de copains, Johnny, lui et moi. On faisait des courses avec invraisemblables dans Paris. C’était un excellent pilote", se rappelle-t-il. Christophe est mort des suites "d’un emphysème", une maladie pulmonaire. Le chanteur était hospitalisé depuis le 26 mars. Si Le Parisien avait affirmé fin mars qu’il avait été testé positif au coronavirus, sa femme Véronique Bevilacqua n’a jamais fait mention de la maladie dans ses communiqués. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné", ont écrit dans un communiqué son épouse et sa fille Lucie.

Par Ambre L