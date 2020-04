Christophe mort : Michèle Torr s’en prend à sa femme

Le 16 avril dernier, le chanteur Christophe est décédé alors qu’il luttait à l’hôpital contre une maladie pulmonaire. Et alors que son ex-compagne Michèle Torr lui a rendu hommage, cette dernière a décidé à présent de régler ses comptes avec Véronique Bevilacqua, l’épouse de Christophe. Lors d’un entretien avec nos confrères de France Dimanche, Michèle Torr a fait part de sa colère car selon elle, Véronique Bevilacqua serait responsable de la mise à l’écart de Romain, le fils de Christophe qu’il n’a jamais reconnu : "Elle a toujours rejeté Romain et fait barrage entre Christophe et lui. A une époque, Romain et Lucie avaient projeté de se rencontrer. Et mon fils s'en réjouissait véritablement, mais là encore, la mère de Lucie a tout fait capoter. Pourquoi tant de méchanceté ? Je ne sais pas. Il n'a jamais rien demandé si ce n'est de connaître son père. Franchement, je trouve que cette mise à l'écart est encore plus insupportable aujourd'hui, lamentable".

Michèle Torr tenu à l’écart de l’enterrement

Malgré la crise du coronavirus qui sévit en France, les obsèques de Christophe se préparent. Mais en ce qui concerne les funérailles, Michèle Torr ne compte pas y aller : "En ce qui me concerne, je ne chercherai pas à y aller non plus", a-t-elle expliqué alors que son fils Romain, atteint d’une sclérose en plaques et donc trop fragile, a également renoncé. Michèle Torr et son fils ne sont pas les seuls tenus à l’écart puisque les frères et les nièces de Christophe ne pourront pas non plus assister aux obsèques : "En revanche celle qui n'est plus sa compagne depuis plus de vingt ans mais porte toujours son nom y sera, elle, certainement en première ligne, à pleurer derrière son cercueil", a terminé Michèle Torr. Reste à attendre une réponse de la part de Véronique Bevilacqua.

Par Alexia Felix