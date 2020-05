Christophe mort pendant le confinement : Eddy Mitchell confie son grand regret

Le chanteur Christophe est décédé le 16 avril dernier. Il avait 74 ans. La cause de sa mort est une maladie pulmonaire contre laquelle il se battait. A l’annonce de sa disparition de nombreuses personnalités se sont exprimées et lui ont rendu hommage. Son ancienne compagne Michèle Torr a évoqué leur relation passée avec tendresse. De leur idylle qui remonte aux années 60, ils ont eu un fils, Romain, que le chanteur n’a pas reconnu. Christophe a partagé la scène avec les plus grands, notamment Eddy Mitchell. L’interprète de "Couleur menthe à l’eau" s’est confié au magazine Les Inrockuptibles pour évoquer son ami et rendre un dernier hommage.

"Sans cérémonie, sans personne"

Christophe est décédé en pleine crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Alors que le virus mortel n’est pas encore éradiqué, des mesures d’hygiène sont à respecter, notamment l’interdiction des rassemblements qui rend presque impossible les enterrements. Un contexte qui désole Eddy Mitchell qui n’a pas pu faire ses adieux correctement à son ami. "Il est mort à Brest, sans cérémonie, sans personne. C’est affreux d’imaginer ça. Cette saloperie de pandémie nous fait crever comme des chiens" déclare alors le chanteur de 77 ans. Puis Eddy Mitchell se souvient de leur passion commune pour le cinéma. "Nous partagions la même passion du cinéma, le goût des années 1950, pour certaines actrices, certains films". Puis la Vieille Canaille qui a déjà dû faire face au décès de Johnny Hallyday fait une belle déclaration sur Christophe, "Je l’aimais et je l’admirais. Comme artiste et comme personne".

Par Non Stop People TV