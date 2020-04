Christophe mort : Pierre-Jean Chalençon bouleversé, il évoque leur dernier échange

Une perte tragique. Le monde de la musique française est endeuillé. Après avoir été hospitalisé et admis en réanimation le 26 mars dans un hôpital parisien en raison d'une "insuffisance respiratoire", le chanteur Christophe est décédé ce jeudi 16 avril des suites "d’un emphysème", une maladie pulmonaire. Sa femme Véronique Bevilacqua et son producteur de spectacle, Laurent Castanié n'ont jamais évoqué la piste du coronavirus. Christophe était un des piliers de la chanson française et s'était notamment fait connaître grâce à son tube "Aline" en 1965. Depuis cette terrible annonce, une pluie d'hommages a lieu sur les réseaux sociaux, de la part de sa famille, ses amis proches, des célébrités et même des milliers de fans. Un de ses fidèles amis, Pierre-Jean Chalençon, l'acheteur de l'émission "Affaire conclue", a fait part de son émotion et a même évoqué son dernier échange avec l'interprète de la chanson "Les Mots Bleus".

"Je suis malheureux ce soir"

Pierre-Jean Chalençon a tenu à rendre de multiples hommages à son ami sur ses réseaux sociaux. Il a partagé de nombreux messages pour faire part de sa grande tristesse après la mort de Christophe. Sur son compte Instagram, celui qui a récemment perdu son père et son ami Michou a partagé une vidéo où il évoque ses souvenirs avec le défunt chanteur. Pour accompagner son post, il a écrit en légende : "Salut l'artiste, adieu mon pote... Tu va rejoindre les étoiles. Que c’est con la vie... Perdre ses proches à la suite c’est horrible... On se retrouvera mon chéri pour manger des pâtes aux palourdes au paradis. Je viens de te laisser un message sur ton téléphone, on ne sait jamais... Quelle période de merde.". Il s'est ensuite emparé de son compte Twitter pour partager de nombreux tweets et dans l'un d'eux, il évoque leur dernière conversation. Il a tweeté : "Mon pote Christophe a rejoint les étoiles... Tu va me manquer... Tu ne pourras pas me faire la veste dont je rêvais... Conversation de notre denier texto !!! Je suis malheureux ce soir. Cette année est horrible je perds mon père et tout mes amis les plus proches...". Il a également partagé un autre message bouleversant : "Salut mon ami. Tu vas me manquer. Tu vas nous manquer... Nos dîners, nos histoires de potes, tes messages la nuit... Bref, tu me fait une mauvaise blague. Je t’aime, on se reverra dans les étoiles.". Pierre-Jean Chalençon vit une terrible période.

Mon pote Christophe a rejoint les étoiles ... tu va me manquer... tu ne pourras pas me faire la veste dont je rêvais...conversation de notre denier texto !!! ... je suis malheureux ce soir ... cette année est horrible je perd mon père et tout mes amis les plus proches ..... — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) April 16, 2020

Salut mon ami .. tu vas me manquer .. tu vas nous manquer... nos dîners .. nos histoires de potes .. t’es messages la nuit .. bref .. tu me fait une mauvaise blague .. je t’aime... on se reverra dans les étoiles... pic.twitter.com/gMLEsC5oMx — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) April 17, 2020

Par Solène Sab