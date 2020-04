Christophe mort : pluie d'hommages sur les réseaux sociaux

Le chanteur est mort des suites "d’un emphysème", une maladie pulmonaire. Il était hospitalisé depuis le 26 mars. Si un lien avait été établi avec le coronavirus, sa femme Véronique Bevilacqua n’a jamais fait mention de la maladie dans ses communiqués. "Christophe est parti. Malgré le dévouement sans faille des équipes soignantes, ses forces l’ont abandonné", ont écrit dans un communiqué son épouse et sa fille Lucie.

La nouvelle était tombée il y a quelques semaines. Le chanteur Christophe était hospitalisé. Pascal Obispo avait alors dans une publication donner quelques détails sur son état de santé, notamment qu'il était dans le coma depuis un peu plus de 10 jours.



Dans la nuit du 16 avril, l'interprète des Mots Bleus est décédé. Il avait été transféré à l'hôpital Cochin à Paris le jeudi 26 mars après des problèmes respiratoires. Il a rapidement été transféré en Bretagne pour bénéficier de soins, les services étant moins saturés. Le chanteur était très apprécié de tous. De nombreux hommages lui sont rendus sur les réseaux sociaux. Anonymes ou célébrités, les messages d'amitiés envers le chanteur ne manquent pas. C'est le cas notamment de Nikos Aliagas qui lui a rendu en dernier hommage dans une publication Instagram. Il a posté les mains de Christophe au piano, en légende, il écrit : "Tes mains sur ton piano jouant les mots bleus... un soir de mars 2013... on refaisait le monde, ce soir il est vide sans toi. Paix à ton âme.

un chanteur très apprécié

Jean-Michel Jarre, très proche du chanteur puisqu'il a écrit le texte de deux de ses albums phares "Les Paradis Perdus" et "Les Mots bleus", a tenu à rendre hommage également à son "frère de son" dans les colonnes du Parisien. "Je n'arrive pas à y croire, même si je savais que son état de santé s'était détérioré depuis une semaine, avoue ce dernier. Il y a une dizaine de jours, il y avait une embellie, il avait pu être transporté à Brest. Je pensais vraiment qu'il allait s'en sortir. Il avait cette niaque, cette énergie vitale, cette espièglerie… J'étais sûr qu'il allait faire un pied de nez à la mort".

Il ajoute ensuite : " C'est un pan de ma vie qui s'écroule, un paradis définitivement perdu, soupire Jean-Michel Jarre. Je perds un des plus grands chanteurs français, bien sûr, mais aussi un membre de ma tribu. Je repense à toutes les chansons qu'on a faites ensemble, "Les Paradis Perdus", "Les Mots Bleus", "Senorita"… À chaque fois, il les chantait comme si c'était la première fois. Comme l'acteur qu'il était dans la vie et sur scène. Ce qui est cruellement ironique et terrible, c'est que cette saloperie emporte un artiste du confinement.

Le chanteur avait reçu énormément de soutien durant son séjour à l'hôpital, notamment de la part du chanteur Raphaël.

Par J.F.