Christophe mort : Pourquoi son fils Romain n'assistera pas aux obsèques

En plein confinement et en raison des mesures pour lutter contre le coronavirus, les obsèques de Christophe vont se dérouler avec très peu de personnes. Un deuil particulier pour sa famille qui a vu le chanteur disparaître à l'âge de 74 ans des suites "d’un emphysème" une maladie pulmonaire. S'il laisse dans la tristesse de nombreux fans et artistes qui lui ont rendu hommage, Christophe laisse aussi ses deux enfants, sa fille Lucie, et son fils Romain qu'il n'a jamais reconnu. Né de la relation du chanteur avec Michèle Torr, Romain Vidal a pendant longtemps été éloigné de lui.

"Nous serons présents par la pensée et avec le coeur"

Mais pour les obsèques de son père, il ne pourra pas être présent. Dans "L'Heure des pros" sur CNews ce lundi 20 avril, Michèle Torr a expliqué pourquoi son fils sera absent. Atteint de la sclérose en plaques, Romain Vidal a un état de santé fragile. "Il n'a plus de défenses immunitaires, donc ce n'est pas vraiment le moment de sortir. Et puis de toute façon, il faut respecter ce qu'on nous demande à tous. Nous serons présents par la pensée et avec le coeur", a-t-elle assuré en cette période de confinement. "La reconnaissance du coeur, c'est ce qui est important", a confié Michèle Torr en revenant sur la relation entre son fils et Christophe. "Romain, heureusement, avait quand même des rapports avec son père, qui étaient toujours très secrets (...) donc loin des médias. (...) Ils ont eu l'occasion de se connaître", a-t-elle assuré sur le père et le fils qui ont pu se voir ces dernières années.

Par Marie Merlet