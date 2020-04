Christophe mort : qui était la fameuse Aline de son célèbre tube ?

La France perd un grand artiste. Le chanteur Christophe a été admis à l'hôpital Chochin à Paris le 26 mars àdernier après avoir eu des difficultés respiratoires. Il a rapidement été transféré en Bretagne où les services hospitaliers sont moins surchargés car moins touchés par le coronavirus. Il vient de décéder dans la nuit du jeudi 16 avril d'un emphysème.

Le chanteur laisse derrière lui de grands succès, connus de tous qui resteront incontestablement dans l'histoire de la variété française. Chacun a son titre préféré, Les Mots bleus, Les Paradis perdus, ou encore Aline, ce slow de l'été 1965, sans aucun doute le titre le plus célèbre.

l'identité d'aline dévoilée

Cette chanson qui lui a valu des ennuis judiciaires, a bouleversé plus d'une génération et n'a laissé personne indifférent. "J'avais dessiné sur le sable / Son doux visage qui me souriait (...) Et j'ai crié, crié "Aline!" pour qu'elle revienne / Et j'ai pleuré, pleuré".

Mais qui est cette fameuse Aline ? De nombreux fans de l'artiste se sont posés la question depuis sa sortie en 1965. Christophe avait enfin répondu dans une interview accordée au magazine Lui et elle existe. Il s'agit d'une certaine Aline Natanovitch, "une Polonaise pas dégueu" comme Christophe l'avait lui-même décrite, "Elle s'occupait à l'époque du vestiaire de l'Orphéon club et la journée elle était assistante dentaire boulevard du Montparnasse".

Par J.F.