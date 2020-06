Christophe mort : sa femme promet un hommage

Décédé le 16 avril dernier à l'âge de 74 ans, le chanteur Christophe a été enterré dans la plus stricte intimité le jeudi 7 mai au cimetière Montparnasse, à Paris. En raison de la crise sanitaire, les obsèques de Christophe se sont déroulées en petit comité avec sa femme Véronique, sa fille Lucie ou encore son frère Gérard. Les artistes proches du chanteur n'ont donc pas pu être présent pour lui dire adieu. Un regret pour Véronique Bevilacqua qui confie dans les colonnes du Parisien ce dimanche 7 juin : "La situation sanitaire ne permettait pas de réunir plus de vingt personnes. C’était impossible d’inviter des personnalités car on ne pouvait pas inviter l’un et pas l’autre".

Un hommage cet automne

Si les fans ne peuvent pas encore se recueillir sur la tombe du chanteur, sa femme explique pourquoi Christophe a été enterré près de son appartement : "Christophe aurait pu être enterré avec son papa, ses grands-parents, sa tante qu'il adorait, à Juvisy-sur-Orge (NDLR : ville de l'Essonne, où il est né et a grandi). Mais j'ai tenu à ce que ce soit à Montparnasse pour qu'il y ait un recueillement plus facile pour les gens". Afin de rendre un bel hommage à Christophe avec ceux qui n'avaient pas pu assister à l’enterrement, Véronique Bevilacqua promet "un hommage dès que la situation nous le permettra, j’espère cet automne". "Son tourneur et beaucoup d’artistes sont partants notamment ceux de ses albums de duos. Je veux que ce soit au top, au niveau de ce que Christophe faisait", assure-t-elle.

Par Marie Merlet